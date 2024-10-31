Юрист Илья Ремесло в эфире Радио «Комсомольская правда» назвал законным решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в общеобразовательных учреждениях.

«Решение, принятое властями, оно абсолютно законно, потому что оно соответствует закону об образовании, который устанавливает светский стандарт образования в нашей стране и четко говорит, что регионы вправе определять ту форму, тот вид одежды, в котором ходят ученики в школах. Это совершенно четкое положение, и оно, более того, уже введено в ряде регионов России», — заявил собеседник.

Среди них, подчеркивает юрист, и республики Кавказа. Некоторые школы в Чечне, Дагестане, на Ставрополье и в Мордовии также ввели запрет на ношение никабов и хиджабов.

«В этих республиках, в частности, даже дело дошло до Верховного суда еще в 2015 году, когда недовольные обратились в суд о том, что запрещают детям носить в школе религиозную одежду, и суд отказал, суд встал на сторону властей региона. Это давным-давно уже известная тема, тут уже даже обсуждать нечего, потому что как таковой юридической позиции у сторонников ношения этой одежды просто нет. Они просто ни на что не опираются и опираться не могут», — добавил собеседник.

Владимирская область стала первой в России, где введен запрет на ношение религиозной одежды в школах, включая хиджабы и никабы. Этот шаг был официально оформлен приказом местного министерства образования и молодежной политики, опубликованным 25 октября 2024 года. В документе подчеркивается, что данный запрет соответствует принципам светского образования, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

Основные положения приказа

Приказ о запрете одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность, касается всех обучающихся и не ограничивается лишь определенными конфессиями. Это означает, что любые атрибуты, связанные с религией, такие как никабы и православные кресты, могут быть запрещены в учебных заведениях. В министерстве образования отметили, что "одежда учащихся не должна содержать религиозных атрибутов", что полностью соответствует законам о свободе совести и образовании.

Социальный контекст

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, во Владимирской области проживает около 1,4 миллиона человек, из которых более 89% составляют русские. Остальные национальности представлены в меньшинстве. В связи с этим шагом власти стремятся предотвратить возможные конфликты среди учащихся на почве религиозной принадлежности. Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров заявил, что теперь школы могут не допускать к занятиям учеников в явно выраженной религиозной одежде.

Правовые аспекты

Согласно Конституции России, каждый имеет право на свободу вероисповедания. Однако в данном случае власти утверждают, что светский характер образования требует соблюдения определенных норм. Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев отметил, что приказ не противоречит федеральному законодательству и лишь уточняет нормы светского образования на уровне региона.

Тем не менее, если будет установлено, что отсутствие хиджаба или никаба нарушает нормы ислама, этот нормативный акт может быть оспорен в суде. Хантимиров также добавил, что министерство может дать дополнительные разъяснения по применению нового регламента и предложить дистанционное обучение для тех учащихся, которые не готовы следовать новым правилам.

Обсуждние законопроекта

Запрет на ношение никабов обсуждался и на федеральном уровне. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выдвинул законопроект о запрете скрывающей лицо одежды в школах из-за "высокого уровня террористических угроз". Этот законопроект вызвал разные реакции среди депутатов: некоторые поддержали его, другие, такие как депутат от Чечни Адам Делимханов, раскритиковали его как ущемляющий права мусульман.

Правительство также отметило неопределенность понятий "религиозная одежда" и "одежда с религиозными атрибутами", что может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Это подчеркивает необходимость четкого определения этих понятий для избежания конфликтов и недопонимания.

Запрет на ношение хиджабов и никабов в школах Владимирской области стал важным шагом в укреплении светского характера образования в России. Несмотря на поддержку данного решения со стороны властей, оно вызывает множество вопросов о правовых аспектах и возможных последствиях для учеников с различными религиозными убеждениями. Важно продолжать обсуждение этой темы на всех уровнях — от местного до федерального — для достижения баланса между правами личности и требованиями светского государства.

Депутаты Госдумы от Чечни и Владимирской области обсудили запрет на ношение хиджабов в школах Владимирской области, данная мера является нарушением права на свободу вероисповедания, заявил Адам Делимханов.

В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что данное ограничение нарушает Конституцию в части свободы вероисповедания.

«Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман», – заявил Делимханов.

Он также отметил, что никаб – это одежда, закрывающая лицо, и его никто не одобряет, в то время как хиджаб – это религиозная обязанность мусульманки, которая не закрывает лицо.

Политик подчеркнул, что этот вопрос требует серьезного рассмотрения и обсуждения, так как он касается конституционных прав, которые должны быть защищены.

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Запрет на ношение хиджабов в школах, введенный во Владимирской области, является нарушением Конституции России. Об этом Чечни и советник главы республики Салах Мешиев.

«Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, в которой веками в мире и согласии живут миллионы представителей разных народов, религий и конфессий. К огромному сожалению, в период, когда мы особенно должны стремиться к взаимопониманию, находятся инициаторы нормативных актов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал он.

По его словам, у него также вызывает недоумение тот факт, что запрет направлен только на исламскую религиозную одежду. Межиев выразил надежду, что это связано с недостаточной проработкой документа, а не с «целенаправленными действиями против мусульман, направленные на дискриминацию».

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) студентке Лянторского нефтяного техникума не разрешили носить хиджаб в образовательном учреждении из-за нового запрета. По словам директора Натальи Иониной, есть внутренний приказ, в рамках которого нельзя допускать ношение одежды с открытой демонстрируемой символикой, свидетельствующей о политических или религиозных убеждениях.

Вопрос о запрете на хиджаб в школах находится в рамках полномочий регионов, Кремль не принимает участие в дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие», — сказал он.

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Эксперты ответили координационному центру мусульман Северного Кавказа, выступившему с осуждением запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области, отметив, что данная мера направлена против радикальных мигрантов, а не мусульманок.

«Прочла обращение координационного центра мусульман Северного Кавказа с осуждением запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области. Повторюсь, я не считаю этот запрет продуманным и своевременным. Однако не могу не поймать центр на лукавстве – причем несколько раз», – отметила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.

Она подчеркнула, что хиджаб не является традиционным элементом одежды для мусульманок России, в отличие от платка. Также Ахмедова добавила, что запрет не следует рассматривать как попытку разжигания межнациональной розни, а утверждение о том, что только девочки в хиджабах ведут себя достойно, является неконструктивным.

Журналистка отметила, что в обычных российских школах атрибутика других религий в глаза не бросается. «Упор сделан на исламскую одежду потому, что именно исламская одежда присутствует в школах как религиозная. Во Владимирской области много детей мигрантов, которые пришли в школы в хиджабах. Хасидов в шляпах как-то не было», – пишет Ахмедова.

Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале выразил мнение, что запрет направлен против радикальных мигрантов, а не против коренных мусульман России.

Публицист подчеркнул, что во Владимирской области, где 98% населения – русские христиане, такая мера сделает пребывание радикальных исламистов в стране менее комфортным.

«Пусть остаются дома или вообще к нам не едут», – заключил он.

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Власти Владимирской области имеют право запретить ношение хиджабов в школах региона, выразил мнение политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале, комментируя реакцию муфтия Чечни и председателя КЦМСК Салаха Межиева на соответствующее решение. По его словам, в этом вопросе важно учитывать мнение местных жителей, которые считают, что родители не должны заставлять девочек носить такой элемент одежды в учебных заведениях.

Марков отметил, что вопрос ношения никабов не вызывает разногласий в стране, поскольку их продвигают религиозные радикалы, связанные с зарубежными центрами. Но с дискуссией вокруг ношения хиджабов дело обстоит иначе, добавил он.

Вообще хиджаб это не традиционная женская одежда для мусульман в России. У наших народов традиционная женская одежда — это платок, он закрывает волосы. Похож на платок православных, но по другому завязывается, — считает Марков.

По его мнению, традиция носить хиджаб пришла из арабских стран вместе с муфтиями, получившими религиозное образование в исламских университетах. Он отметил, что критика решения Владимирской области запретить ношение хиджабов в школах со стороны координационного центра мусульман Северного Кавказа запускает здоровую дискуссию. Тем не менее, как считает Марков, у региона может быть свое мнение на этот счет.

Владимирская область имеет право запретить арабскую одежду хиджаб. Мнение народа имеет значение. В Чечне народ считает, что можно ходить и в хиджабе и без хиджаба. А во Владимире и во всех традиционных русских регионах именно народ считает, что девочек родители не должны заставлять в школу надевать хиджаб. Пусть мнение народа будет главным, — написал он.

Ислам предписывает женщинам скрывать аурат — все тело, кроме лица и кистей рук. Хиджаб представляет собой любое одеяние, отвечающее этому требованию, в то время как никаб является традиционным головным убором, скрывающим волосы и лицо женщины, оставляя лишь прорезь для глаз.

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