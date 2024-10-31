Мишустин высказался о трудоустройстве участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о расширении прав и гарантий трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). Lenta.ru

По его словам, рабочие места сохранятся за участниками СВО на весь период их службы по контракту. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Благодаря им россияне после завершения контрактов не будут тратить время на новое трудоустройство. Они смогут сразу вернуться к исполнению прежних служебных обязанностей. Деловая газета «Взгляд»

В сентябре президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что поддержка участников СВО — это залог будущих побед страны. Газета.Ru