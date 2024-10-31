Правнучка летчика Чкалова внесена в список террористов и экстремистов

Правнучку летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарью Богданову* внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов: Богданова* Дарья Алексеевна, 22.05.1987 года рождения, город Москва», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что против Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом к этому стало ее интервью Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Правнучка летчика Чкалова объявлена в розыск и признана иноагентом. Она проживает за границей и является гражданкой Израиля.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом

**физическое лицо, выполняющее функции иноагента