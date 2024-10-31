В СПЧ прокомментировали идею реформы миграционной политики

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал идею реформы миграционной политики. Он является одним из авторов инициативы.

«Важно перейти к целевому завозу мигрантов. Они должны приезжать в страну не в свободном режиме, а с пониманием — кому, зачем, на какой период, за какие деньги они нужны», — заявил Кабанов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, речь идёт об ответственности работодателя и прозрачной модели уплаты налогов.

Ещё одним пунктом эксперт назвал медицину. Он назвал неправильной ситуацию, при который мигрант не платит налоги, но получает медуслуги за счёт бюджетных средств.

Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Кроме того, в СПЧ предложили выдворять из России наркозависимых мигрантов.