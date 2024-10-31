Онищенко назвал идею продавать спиртное два часа в день робкой мерой

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что Минздрав концептуально поддержал инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя.

«Это очень робкие шаги. Мы с вами уже не один год видим положительный пример Чечни и Ингушетии, которые запретили продажу на территории этих республик алкогольных напитков», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в данном случае ограничения хороши, и если даже в отдельных регионах продажу алкоголя ограничивают до нескольких часов, то это нужная инициатива.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал ограничение на продажу алкоголя в регионе по будням с 1 марта 2025 года.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RT заявил, что к любым запретам и ограничениям на рынке алкоголя нужно подходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы избегать контрафакта и развития серой зоны торговли.