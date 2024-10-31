В Москве прошел день памяти советской разведчицы Надежды Троян

Школьников объединила Герой Советского Союза Надежда Викторовна Троян (1921-2011). Легендарная партизанка-разведчица.

Родилась в белорусском городке Дриссе - сейчас Верхнедвинск. В Великую Отечественную билась с немцами на родной земле. После войны училась и работала в Москве. Гордилась тем, что белоруска, а ею гордилась вся страна. 22 сентября 1943 года вместе с двумя боевыми подругами партизанка Надя Троян совершила в центре Минска акт возмездия, уничтожив фашистского палача, гауляйтера Вильгельма Кубе.

Стать героем в 22 года почетно, но тяжела геройская ноша. Ты - всегда в центре внимания, на тебя равняются, но и присматриваются, невольно следят за каждым шагом. Испытание славой и жизнью хирург Троян выдержала. Возглавляла крупные медицинские учреждения, была руководителем советского Красного Креста и вице-президентом Креста Международного. Общалась с королевскими особами с той же искренностью, что и со своими скромными пациентами.

На День Победы москвичи в ответ приедут в Верхнедвинск

Оставалась смелой до конца дней. Подписывала письмо таких же, как она, решительных людей, требовавших освобождения знаменитых чекистов Судоплатова и Эйтингона, слишком много знавших и потому отбывавших по воле Никиты Хрущева длиннющие тюремные сроки. Не давала спокойно жить мэру Москвы Лужкову, равнодушно относившемуся к памяти в войне павших. И победила, буквально вырвав разрешение на переименование станции московского метро "Измайловский парк" в "Партизанскую", - в честь братьев по оружию, готовившихся к боям в лесном массиве поблизости.

Богатая, славная биография, героическая жизнь длиною в 89 лет. В честь Надежды Троян названы две школы: московская № 1288 и верхнедвинская № 2. И школьников потянуло друг к другу. Как там у вас? Приезжайте и посмотрите, как у нас. Первыми отправились в гости в Верхнедвинск ребята из Москвы. Понравилось! И пригласили к себе белорусов. Экскурсии, встречи, посещение прекрасного школьного музея, посвященного, естественно, Надежде Троян. Не побоялся бы сравнить его с классным городским музеем.

Все же главным событием стал конкурс, посвященный известным и не очень эпизодам из жизни партизанки-разведчицы, врача, государственного деятеля Надежды Викторовны Троян.

Игра шла всерьез. Школьники разбились на четыре команды - две московские и две гостевые. Два первых вопроса, записанных на видео, задал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Потом наступил черед проверить знания школьников членами жюри: советником-посланником посольства Беларуси в РФ Александром Шпаковским, зампредседателя совета ветеранов СВР генерал-лейтенантом Андреем Беловым, доктором Татьяной Гришиной.

Как биограф Надежды Викторовны Троян, был приятно удивлен, когда участники быстро поднимали руки, прямо по-спортивному вскакивали с мест и по команде членов жюри давали ответы на наши непростые вопросы о жизни Троян. Тут не было заучивания, вымуштрованной учителями подготовки. Виделся всем нам искренний интерес.

Поразил своими знаниями девятиклассник из Верхнедвинска Степан Марченко. Познакомились. Он пытается писать серьезные статьи. Хотел бы заняться исследованиями, наукой.

Победили гости. Но тут дело не в победе. Потому что проигравших не было. А было стремление понять, узнать, запомнить.

Ощущение такое, что титанические усилия пробудить у молодых интерес к собственной истории сегодня приносят плоды. Первые, до конца не созревшие. Ведь довольно долго за садом памяти мало кто ухаживал. Может, еще потребуется время на созревание. Но первый урожай уже снят.

А что касается москвичей, то на День Победы они нанесут ответный визит в Верхнедвинск. В школе №2 тоже есть стенды, посвященные своей землячке Надежде Троян. Будут экскурсии, вероятно, и новый конкурс.