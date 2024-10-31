В Волгоградской области высказались о практике запрета религиозной одежды в образовательных учреждениях. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру» в Telegram.

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Ранее во Владимирской области школьницам запретили носить хиджабы и никабы.

В Волгоградской области подобные ограничения не установлены, сообщили в пресс-службе аппарата главы региона Андрея Бочарова. Информация о рассмотрении таких инициатив в регионе также отсутствует, отметили там.

После введения запрета на хиджабы и никабы во Владимирской области решение местных властей раскритиковал депутат Госдумы Адам Делимханов. На это в пресс-службе правительство региона напомнили, что право на установление запрета предусмотрено Конституцией. В Кремле также заявили, что этот вопрос относится к компетенции субъектов Российской Федерации.