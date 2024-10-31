Четыре цифры помогли российскому фермеру выиграть 37 миллионов рублей

Фермер из Волгограда Алесей С. стал победителем лотереи с призом 37,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

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Как рассказали организаторы, сначала выигрыш мужчины составил 37,1 миллиона рублей, а благодаря дополнительно отмеченному числу во втором поле билета выигрыш увеличился на 700 тысяч рублей.

Россиянин поделился, что участвует в лотереях несколько лет. Он всегда отмечает в билетах числа 16, 9, 11 и 8.

Мужчина еще не распределил выигрыш, но часть средств решил отложить на образование внукам и подарки близким в честь такого события.

Ранее жительница Дзержинска выиграла в лотерею 2 миллиона и рассказала, на что потратит деньги. Россиянка сообщила, что несколько раз в месяц участвует в подобных лотереях вместе с мужем.