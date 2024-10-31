«Выхаживал многих животных»: знакомая рассказала об избившем тигра кубанце

Житель Староминского района Краснодарского края, которого обвинили в избиении тигрицы, любил и выхаживал многих животных, рассказала NEWS.ru местная жительница. По ее словам, соседи знали, что мужчина держит у себя в сарае хищника, и даже приходили его погладить.

Я не его соседка. Но вы сами понимаете: мы живем в станице, скрывать годами существование такого животного было бы нереально. Видела фото, где его знакомые приходили к тигрице, когда она была меньше, гладили ее. Они же и рассказывали, что мужчина любит животных, выхаживал многих. Якобы и пристроить в зоопарк пробовал, но тигрицу не взяли. Бил ли он ее в присутствии правоохранителей, я не знаю, меня там не было. Но на измученную тигрица точно не была похожа. Может, что-то пошло не так во время его задержания, — рассказала женщина.

Ранее краевая прокуратура сообщила, что у жителя Кубани изъяли тигрицу, которую он незаконно держал у себя в сарае и избивал. При этом хозяин животного оказал сопротивление полиции и вместе с хищником попытался сбежать на автомобиле. Силовики также сообщили, что в момент изъятия тигрицы мужчина бил ее. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным.

До этого в Пензенской области в селе Устье Спасского района сотрудники полиции и служащие лесничества в ходе отлова нанесли истощенному медвежонку несовместимые с жизнью травмы. Зверь проник во двор местных жителей, где искал себе что-нибудь съедобное. Очевидцы утверждают, что медвежонок не был опасным, он прошел мимо кур и даже не обратил на них внимания.