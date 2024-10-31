У заболевшего Сарика Андреасяна начались галлюцинации

Лиза Моряк заявила, что у Сарика Андреасяна начались галлюцинации из-за болезни. Актриса пожаловалась на здоровье мужа в соцсети.

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Семейное путешествие Лизы и Сарика обернулось инцидентом: режиссер слег с высокой температурой, которая не сбивалась 15 часов. Когда у него начались галлюцинации, Моряк поняла, что «дело дрянь». Актрисе пришлось искать необходимые лекарства в аптеках Греции.

«Мы целый день провели на яхте, к вечеру уже было холодно, а Сарик сидел в футболке, а потом мы спали под кондиционером. Я испугалась. Температура 40, она не сбивалась 15 часов. Потом Сарик пожаловался на галлюцинации», — высказалась знаменитость.

По словам Лизы, супруг принял все лекарства и лег спать.

Актриса назвала себя «девочкой с закалкой»: в стрессовых ситуациях она не паникует, а делает все ради благополучия близких.