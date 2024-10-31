Страуса Васю, сбежавшего с фермы в лес, поймали в Коми

В Коми поймали сбежавшего с фермы страуса Васю, который в течение пяти дней скрывался в лесу, передает ТАСС. Как рассказал хозяин пернатого, птицу удалось изловить сетями, когда она выбежала в поле.

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«Вкололи снотворное, доставили домой. Сейчас приходит в себя, уже стоит на ногах, весь трясется – боится, страшно ему», – рассказал фермер.

Страус эму по кличке Вася сбежал с фермы в деревне Разгорт под Сыктывкаром пять дней назад, пробив сетку ограждения вольера. Он далеко не ушел и практически все это время оставался на виду у хозяев фермы и помогавших им добровольцев. Однако изловить его никак не удавалось. По словам участников поимки страуса, он пинал всех приближавшихся к нему людей.

Ранее в Ленинградской области от хозяйки сбежал страус Степа. Ночью он пробежал несколько улиц, пугая поздних прохожих. Сотрудникам оперативных служб удалось поймать птицу, ее вернули в вольер.