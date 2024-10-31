Люберцы и Дзержинский объединили в один городской округ

Дзержинский и Люберцы объединены в единый городской округ Люберцы. Соответствующий закон принят депутатами Московской областной думы в четверг, 31 октября.

— В ходе 96-го заседания Мособлдумой принят закон об объединении Дзержинского и Люберец в один городской округ, — рассказали в Мособлдуме.

С соответствующей инициативой ранее выступил Совет депутатов Дзержинского, их поддержали депутаты Люберец.

По словам представителя Дзержинского Андроника Пака, практика Московской области показывает положительный эффект от укрупнения городских округов. В результате этого решения консолидированный бюджет района составит 12,8 миллиона рублей, говорится в официальном Telegram-канале.

Стало известно о площади пожара в 400 квадратных метров в Люберцах. На месте происшествия работали 26 спасателей и девять пожарных машин. Огнеборцы пытались ликвидировать возгорание. Пожар начался с трех гаражей.

Позже стало известно, что площадь пожара возле гаражей в подмосковных Люберцах возросла в полтора раза и достигла 600 квадратных метров.