В Ростов-на-Дону появилось "Радио Шансон"

31 октября на волне 89,4 FM стартовало вещание «Радио Шансон» в городе-миллионнике Ростов-на-Дону. На этой же частоте с сегодняшнего дня хиты шансона по-русски можно слушать и в городе Батайске.

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Общий охват населения – более 1539,3 тыс. человек. Лицензия на осуществление радиовещания принадлежит радиохолдингу Krutoy Media.

«Сеть регионального вещания Krutoy Media, в том числе и сеть собственных филиалов, – одна из самых развитых на рынке. Мы нацелены на дальнейший рост и расширение потенциала. Благодаря включению в донской столице «Радио Шансон» увеличит свою аудиторию более чем на полтора миллиона слушателей. Радиостанция уже вещала в Ростове-на-Дону ранее. Нас здесь знают, любят, ждут, и мы рады вернуться в регион на новой собственной частоте. «Радио Шансон» – абсолютно народный формат, который пользуется большой популярностью по всей России. Уже летом в честь старта вещания мы представим в городе Концерт лауреатов премии «Шансон года», на котором выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, группа «Лесоповал» и другие звезды шансона по-русски. Уверен, что в Ростове-на-Дону «Радио Шансон» укрепится в предпочтениях жителей города в кратчайшие сроки», – поделился генеральный директор Krutoy Media Эдуард Оганесян.

«Радио Шансон» вещает с 15 августа 2000 года. За эти годы радиостанция завоевала огромную популярность среди москвичей, жителей России и ближнего зарубежья.

«Радио Шансон» уверенно входит в десятку самых популярных радиостанций России по всем основным показателям.

Еженедельно на частоту «Радио Шансон» настраиваются свыше 12,3 млн радиослушателей. Доля рынка по аудитории «Радио Шансон» составляет 3,8%.

Cеть регионального вещания «Радио Шансон» насчитывает 160 передатчиков, размещенных в городах России и странах ближнего зарубежья (Армения, Приднестровье).