Россияне поделились, как сражаются с осенней хандрой

Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney рассказали об осенних привычках россиян. Результаты исследования пресс-служба соцсети предоставила «Газете.Ru».

Согласно опросу, каждый четвертый житель России смотрит фильмы и сериалы дома (24%). На втором месте по популярности видеоигры (14%), на третьем — просмотр контента в соцсетях (10%). Самыми востребованными тематиками видео в разделе «Увлечения» этой осенью стали «кулинария», «рукоделие», «сад и огород». Чаще всего пользователи смотрят мастер-классы по приготовлению осенних блюд, вязанию и способам подготовки растений к зимовке.

Еще почти четверть россиян осенью регулярно выезжают на природу (24%). 30% респондентов готовы приобщаться к природе только в хорошую погоду. По 10% ездят только на дачу или с какой-то целью (за грибами, на шашлыки и проч.).

Никуда не ездят еще 24% жителей страны. А оставшиеся 2% ответили, что и так живут близко к природе.

43% опрошенных не испытывают осеннюю хандру и любят это время года. 40% иногда могут и похандрить. А всегда грустят при смене сезона 15% респондентов. Остальные не связывают настроение со временем года.

Чаще всего свое настроение осенью россияне улучшают при помощи встреч с родными и близкими (25%). Также людям помогает шоппинг (14%), бары и рестораны (11%), начало новых проектов (8%), спорт (7%), мысли о смене работы (6%), психолог (3%) и онлайн-курсы (3%).

35% россиян не видят изменений в тратах осенью. Затруднились оценить финансовые перемены 18% опрошенных. Еще 14% полагают, что траты немного растут, а 10% говорят о значительном росте. 11% отметили небольшое уменьшение трат, а 12% — их значительное снижение.

В опросе участвовали более 1500 пользователей электронного кошелька.