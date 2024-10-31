На Тверском бульваре в Москве откроют фотовыставку «Профессия – Ширвиндт»

В центре Москвы на Тверском бульваре 1 ноября откроют фотовыставку «Профессия – Ширвиндт», посвященную актеру Александру Ширвиндту, сообщает журнал «Театрал». Фотоматериалы для неё подготовил сын многолетнего худрука «Театра сатиры» телеведущий Михаил Ширвиндт.

Москвичи и гости столицы увидят редкие и малоизвестные фотографии из жизни артиста, где он запечатлен в кругу семьи и друзей. Отдельно выделены совместные фотопортреты Ширвиндта с Андреем Мироновым, Михаилом Казаковым, Марком Захаровым и Михаилом Державиным.

Откроет выставку нынешний художественный руководитель «Театра сатиры», народный артист России Евгений Герасимов. Ранее стало известно, что студентам Щукинского училища будут вручать стипендию имени Александра Ширвиндта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».