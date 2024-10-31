В Коми поймали сбежавшего с фермы страуса Васю

Бывший в бегах почти неделю австралийский страус эму был пойман в лесу недалеко от села Пажга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Страус сбежал 26 октября. Хозяева фермы в Пажге, где жила птица, предположили, что страус чего-то сильно испугался, выломал металлический забор и ушел в бега. Ловили птицу при помощи тепловизоров и сетей. При этом ветеринар оказался бессилен, так как дротик со снотворным не пробивал плотные перья и кожу страуса.

Сегодня помогать ловить Васю поехали студенты СГУ имени Питирима Сорокина, так как волонтеры-поисковики очень устали. Страус тоже устал, после пяти дней в лесу он был уже не так быстр и ловок, как прежде.

Вася сам вышел из леса и был пойман с помощью лассо. Его связали, ввели успокоительное и отвезли домой.

На видео, которое публиковал канал, одетые в зимнюю одежду поисковики лежат на страусе, ожидая, пока подействует лекарство.

Ранее в Казани автовладельцы заметили бегающего вдоль дороги страуса. Выяснилось, что страус сбежал из частного подворья. Владелец обнаружил пропажу, обратился в полицию и затем забрал ценную птицу.