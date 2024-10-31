Стало известно, сколько россиян следят за выборами президента США

Порядка 60% опрошенных россиян интересуются выборами президента США, при этом 40% из них симпатизируют кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Такие данные привел руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. Исследование прошло на этой неделе среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Мы попытались выяснить мнение россиян о предстоящих выборах президента США. Декларируемый интерес достаточно высокий - порядка 60% респондентов заявили, что эти выборы им интересны и они следят за их ходом", - сказал Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященному выборам президента США, которые пройдут 5 ноября.

Как отметил Мамонов, это высокий показатель и он вырос по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Если в 2004 году за выборами президента США следили 36% россиян, а в 2016 - 41% респондентов, то сейчас гораздо больше. Эксперт назвал причинами такого повышенного интереса россиян к американским выборам текущую международную ситуацию и зависимость от нее России, формат выборов, процесс их театрализации и изменение роли США на международной арене.

Социологи также узнали, кому из кандидатов симпатизируют россияне. Так, по данным опроса, 40% респондентов заявили, что им больше нравится Дональд Трамп, а его оппонент Камала Харрис - вызывает такие чувства всего у 8% опрошенных.

"Мы можем говорить, что показатель достаточно высокий. Если говорить о динамике, то показатели Трампа выросли: в августе порядка 37% россиян заявляли о симпатии этому кандидату в президенты США", - сказал Мамонов.

Что касается легитимности американских выборов, то большинство опрошенных полагают, что они проходят нечестно, с серьезными нарушениями.

"Речь идет в целом про электоральную ситуацию. 52% заявили, что выборы проходят нечестно, противоположной точки зрения придерживаются 21%, в 2,5 раза меньше. То есть, мы можем говорить, что американские выборы в глазах россиян - процедура сомнительная с точки зрения качества", - сказал Мамонов.

Он отметил, что эти цифры сильно диссонируют с итогами опросов, касающихся выборов президента РФ. "В отношении российских выборов 2024 года 79% респондентов заявили о том, что выборы проходят честно, противоположного мнения придерживались 11%", - сказал Мамонов. По его данным, среди тех, кто принимал участие в выборах президента РФ показатель легитимности выше - 84%.