Депутат ГД предложил создать госпрограмму по подготовке и сертификации нянь

Депутат Госдумы Ярослав Самылин ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести государственную программу по подготовке и сертификации нянь, а также создать публичный реестр таких специалистов.

"Прошу вас оценить необходимость принятия государственной программы по подготовке нянь на специализированных курсах и введения их добровольной государственной сертификации, а также создания государственного публичного реестра сертифицированных нянь", - указал парламентарий в письме.

Самылин отметил, что отсутствие обязательной государственной сертификации или централизованной системы подготовки нянь усугубляет дефицит кадров на рынке, так как у родителей зачастую возникают сомнения о наличии необходимых навыков и компетенций у нанимаемых специалистов. По мнению депутата, такая сертификация может быть основана на принятом в марте 2024 года первом в России ГОСТ с требованиями к услугам по присмотру за детьми дошкольного возраста.

По словам Самылина, обучение по программе подготовки нянь может в том числе помочь пенсионерам получить дополнительные источники дохода.