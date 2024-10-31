Суд в Москве оштрафовал журналистку Фельгенгауэр*

Никулинский суд в Москве привлек журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (настоящая фамилия Шадрина) к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента. Ей назначили административный штраф в 45 тысяч рублей. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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— Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Шадрина* Татьяна Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По информации следствия, Фельгенгауэр с 2005 по 2022 год работала корреспондентом на радиостанции «Эхо Москвы». В августе 2022 года она покинула территорию России и стала работать на немецком радио Deutsche Welle.

Ранее, 30 октября, Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал мультипликатора Павла Мунтяна*. 15 октября мультипликатора Павла Мунтяна*, осужденного за распространение ложной информации о ВС РФ, объявили в международный розыск, так как он скрылся от российских правоохранителей за рубежом. Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение им в Telegram-канале фейков о событиях в Буче на Украине.

*включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ