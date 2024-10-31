Иеромонах призвал аккуратно относиться к вопросу запрета хиджабов

Нужно аккуратно относиться к вопросу запрета хиджабов, так как могут появиться и другие ограничения, предположил в беседе с «Ридусом» иеромонах Сергей Сеньчуков. По его словам, если мусульман будет большинство в регионах, они тоже могут ввести запреты на ту или иную одежду.

Сейчас мусульмане у нас не являются большинством. Но при нынешней политике, когда к нам едет огромное количество мигрантов из Средней Азии, в каких-то регионах мусульмане запросто могут стать большинством. И тогда они начнут запрещать нам ходить тем или иным образом, — объяснил священнослужитель.

Иеромонах отметил, что логично запрещать ношение хиджабов в школах, только если там установлена школьная форма. Если ее нет, каждый ученик может носить то, что хочет. Однако и в этом вопросе нужно быть последовательным.

Если мы разрешаем ходить в чем угодно, то тогда надо не удивляться, если ребенок придет в школу, образно говоря, в слишком коротких штанах или в чересчур длинных штанах, — добавил Сеньчуков.

Ранее депутат Государственной думы от Чеченской Республики Адам сообщил, что по поручению главы региона Рамзана Кадырова встретился со своим коллегой из Владимирской области Игорем Игошиным. Они обсудили введенный в регионе запрет на ношение в школах религиозной одежды, в частности хиджабов. Депутат назвал это решение грубым нарушением Конституции и объяснил, в чем разница между никабом и хиджабом.