Нижегородские врачи спасли новорожденную девочку весом 485 граммов

В Нижнем Новгороде врачи перинатального центра спасли новорожденную, вес которой составлял лишь 485 граммов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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По информации Telegram-канала, девочка родилась на 25-й неделе беременности с весом в 485 граммов. Ребенок не мог самостоятельно дышать, есть и поддерживать собственную температуру тела.

Врачи перинатального центра уже больше месяца выхаживают девочку и на данный момент готовят ее к снятию с ИВЛ. Сообщается, что ей удалось набрать вес до 765 граммов.

До этого в Подмосковье врачи спасли недоношенного младенца с критическим пороком сердца. Маленького пациента, родившегося раньше срока, перевели в Центр для операции в возрасте 13 дней. Ему диагностировали коарктацию аорты — патологию, при которой создается две зоны кровообращения.