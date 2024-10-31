Казань вводит туристический сбор

В Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом со ссылкой на мэрию города пишет ТАСС.

В администрации столицы Татарстана уточнили, что налог туристы должны начать платить с 1 января 2025 года. При этом от уплаты налога будут освобождены несовершеннолетние и льготники.

«Согласно федеральному законодательству установлен минимальный размер налога - 100 рублей за сутки проживания. Проект решения «О туристическом налоге» будет вынесен для обсуждения на сессию Казанской городской думы», - говорится в сообщении.

Напомним, что курортный сбор начали ранее взимать и в Санкт-Петербурге. Он составляет сто рублей и взимается с совершеннолетних туристов, которые останавливаются в городских гостиницах более чем на 24 часа. Эта мера призвана помочь развитию туристической инфраструктуры города.

При этом депутат Госдумы Ксения Горячева предложила ввести 10-процентный налоговый сбор для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и других крупных деловых мероприятий, проходящих в городе.