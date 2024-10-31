В Бердянске отменили все занятия в школах и попросили местных не покидать дома

Власти Бердянска в Запорожской области после атаки дронов ВСУ предупредили жителей об опасности повторных атак. Об этом стало известно в четверг, 31 октября.

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— Просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и по возможности быть подальше от окон, — отметили в мэрии.

Кроме того, в городе отменили занятия в школах и детских садах.

— Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут, — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

ВСУ совершили террористическую атаку на порт города Бердянска при помощи беспилотного летательного аппарата. Местных жителей призвали верить только официальным источникам информации ввиду высокой вероятности распространения фейков.

Целью ударов украинских беспилотников по Бердянску являются административные здания и порт. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В ночь на 31 октября силы противовоздушной обороны России сбили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.