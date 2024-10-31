В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за риска атаки беспилотников

Ограничения ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели ограничения из-за риска атаки беспилотников/ Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — сообщили в пресс-службе.

31 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Экстренные службы приведены в полную готовность.

Задень до этого в московском аэропорту Шереметьево также вводили ограничения для безопасности полетов.

В Саратовской области объявили опасность атаки со стороны Украины

27 октября в московском аэропорту Внуково объявляли сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета Utair. Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Нарьян-Мар Boeing 737-500 в воскресенье. Отмечается, что у самолета возникла проблема с механизацией крыла. Тогда был введен «код Синий», который обычно объявляется при аварийной посадке.