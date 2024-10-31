Минздрав поддержал идеи российских регионов по снижению потребления алкоголя

Министерство здравоохранения поддерживает решения регионов России по ограничению продажи алкогольной продукции. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков. "Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя", - сказал он, отметив, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Зыков подчеркнул, что региональные власти обладают полномочиями вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного на территории отдельных субъектов. 29 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о намерении ограничить продажу алкоголя на территории региона. Он выдвинул законопроект, согласно которому граждане смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов в будние дни, а по выходным и праздничным дням - как раньше. При этом в некоторые праздники продажу спиртного хотят полностью запретить. Филимонов назвал проект закона "абсолютно взвешенным" и пояснил, что в случае поддержки региональной думой он вступит в силу с марта 2025 года. 30 октября стало известно, что схожую инициативу обсуждают депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.