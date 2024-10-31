Суд приостановил производство по иску Мизулиной к Артемию Лебедеву и Дудю

Лефортовский суд Москвы из-за назначенной ранее экспертизы приостановил производство по гражданскому иску Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и главы организации Екатериной Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

Лебедев не планирует идти на мировую с Мизулиной

Как уточнил ТАСС адвокат дизайнера Калой Ахильгов, рассмотрение дела приостановлено на неопределенное время.