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Суд приостановил производство по иску Мизулиной к Артемию Лебедеву и Дудю

Лефортовский суд Москвы из-за назначенной ранее экспертизы приостановил производство по гражданскому иску Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и главы организации Екатериной Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

Суд приостановил производство по иску Мизулиной к Артемию Лебедеву и Дудю
© ТАСС

Лебедев не планирует идти на мировую с Мизулиной

Как уточнил ТАСС адвокат дизайнера Калой Ахильгов, рассмотрение дела приостановлено на неопределенное время.

"Лефортовский районный суд на неопределенное время приостановил производство по делу в связи с тем, что назначил экспертизу", - сказал собеседник агентства.
Общество
Екатерина Мизулина
Артемий Лебедев
Москва