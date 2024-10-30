Заподозренного в педофилии священника отстранили от службы

Протоиерей Валентин Дудин из Тульской области временно отстранен от своих обязанностей и лишен права на служение.

Это решение приняла дисциплинарная комиссия Белевской епархии на фоне сообщений о проведении следственных действий в отношении священника.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родители 12-летнего мальчика обвиняют Дудина в домогательствах.

По словам ребенка, священник находился с ним в одной кровати и целовал его в губы. Священник принадлежит к Свято-Иверскому храму в селе Теплое и относится к Плавскому благочинию Белевской епархии Тульской митрополии Русской православной церкви, передает «Радиоточка НСН».