СПЧ предложил перейти на целевой завоз мигрантов

Совет по правам человека (СПЧ) подготовил доклад-рекомендацию о введении для мигрантов стандарта ОМС за счет работодателя или работника; ввести 100-процентный целевой завоз иностранных рабочих и контролируемое их возвращение; вывод из серой зоны выплат налогов мигрантами; создание федеральной системы рекрутинга; отказ от уведомительной регистрации мигрантов в пользу разрешительной; обучение детей мигрантов, не владеющих русским языком, на курсах и только потом прием в российские школы.

- Предложения СПЧ прорабатываются, - говорит глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. - Владение русским языком и родителей, и детей должно стать условием для получения пособий на детей родителями-мигрантами. Второе условие - обязательное обучение детей в российской школе после изучения ими русского языка как иностранного на курсах. Иначе - выдворение. С наказанием работодателя за бесконтрольный ввоз мигрантов.

Как считает глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов, в выстраивании новых отношений с работодателями предстоит многое менять, включая закон. Ведь всплески конфликтов в мигрантской среде и образование признаков этнических анклавов в школах - следствие бесконтрольного завоза мигрантов и их перемещения по стране, что привело к нарушению баланса интересов между внутренней рабочей силой и мигрантами. Еще, по данным минтруда, до 79% мигрантов налоги платят иногда и по серым схемам, а до 15% не платят вообще. Однако все вместе - мигранты и новые граждане из их числа, дают большую нагрузку на бюджетную сферу - школы, больницы и поликлиники, детские сады.

- Так, анклав аккумулирует серые и нелегальные доходы мигрантов, - говорит Кирилл Кабанов. - Отсюда - создание религиозных "правильных школ", молельных домов в жилых квартирах и отказы учиться в российских школах. Одна из ключевых причин анклавной вольницы - работодатели не несут правовой и экономической ответственности за ввозимый персонал.

Противодействие, считают правозащитники, возможно только вдолгую - через ужесточение законов, экономическую обоснованность использования труда мигрантов и доступное и хорошее образование для них.