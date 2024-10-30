Познер оценил перспективу возвращения на телевидение

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не планирует участвовать в телесъемках. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».

«Совершенно точно могу сказать, что я не планирую съемки на телевидении, в том числе в новогодние праздники», — сказал Познер.

При этом он добавил, что намерен встречать Новый год у себя дома в Москве в кругу близких и друзей.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Познер прекратил вести свою авторскую передачу. Его последний проект «Турецкая тетрадь» вышел на Первом канале 14 октября. До этого в интернете появилась информация, что телеведущий вернется на телевидение с новой программой, но он ее опроверг.