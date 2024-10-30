Пранкер Вован высмеял реакцию разыгранного им сенатора США

Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный под псевдонимом Вован, рассказал о том, что глава комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин сообщил в ФБР о пранке с его участием. Об этом сообщают «Известия».

По словам пранкера, Кардин сообщил в ФБР о том, что во время пранка над ним «издевались и надругались». Помимо этого Кузнецов также добавил, что многие западные политики, включая Кардина, выражают поддержку вступления Украины в НАТО во время пранков. При этом они также часто сетуют на то, что против вступления Украины выступает кто-то другой.

«Очень забавный момент, что после этого пранка сенатор написал донос в ФБР о том, что неизвестные его “разводили”, над ним издевались, “надругались” по видеосвязи. И там они что-то расследовали», — заявил он.

Напомним, что ранее Кузнецов и его «коллега» Алексей Столяров (Лексус) позвонили Кардину от лица бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.