Минкультуры наделят полномочиями по аттестации экспертов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Минкультуры полномочиями по установлению порядка аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

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Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин (ЕР), это важное изменение, поскольку на сегодняшний день Минкультуры может устанавливать порядок проведения таких экспертиз, но не порядок аттестации экспертов.

"В результате работы экспертов в настоящее время приостановлены, так как эксперты, получившие аттестацию на три года, сталкиваются с истечением ее срока, а министерство не имеет полномочий для проведения аттестаций", - уточнил депутат.

По его словам, в настоящее время аттестацию имеют 524 эксперта, и у примерно сотни из них полномочия скоро истекут.

"Эксперты обязаны обладать соответствующим образованием и опытом работы, а также умениями по сохранению и охране памятников культуры. Их уровень знаний проверяется на аттестации, что позволяет предотвратить разрушение и нанесение ущерба памятникам культуры, - считает Чаплин. - Установление порядка аттестации Министерством культуры позволит более эффективно контролировать квалификацию экспертов и обеспечит надежное сохранение культурного наследия страны. Такие вещи должны быть под полным контролем, дабы избежать некомпетентных сотрудников, которые могут хотя бы косвенно касаться объектов культурного наследия".

Михаил Иванов, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная", брянский депутат: