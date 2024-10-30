В Госдуме раскрыли причину популярности Кашпировского

Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский вновь стал популярен из-за дорогой и некачественной медицины в России, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как он отметил в беседе с НСН, к Кашпировскому обращаются его прежние фанаты.

"Как правило, люди старше 60 лет имеют огромное количество хронических заболеваний. А современная медицина сегодня перешла на формат «Я вас услышал». Вся работа врача — это правильно напечатать ответ на вопросы, он даже не смотрит на тебя. Когда ты пять-шесть врачей обошел, непонятно, здоровый ты вышел или нет, ни один врач комплексно объяснить не может", — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что людям просто дешевле сходить к Кашпировскому, чем в дорогую коммерческую поликлинику. Возможно, психотерапевт обещает всем помочь, как и делал раньше, добавил Свинцов.

Ранее Анатолий Кашпировский продолжил настаивать, что лечит людей с помощью точных наук. В своем видеообращении он также пожаловался на ресурс, где работают «молодой парень» и «девица». Кашпировский призвал отписаться от «парочки» и назвал этих людей необразованными, предложив верить точным наукам.