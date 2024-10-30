Россияне рассказали о трудностях при совмещении нескольких работ

Недавнее исследование показало, что 17% россиян работает на нескольких работах. Ещё 50% признались, что делали так ранее, а 33% никогда не работали в таком режиме.

При совмещении нескольких работ россияне сталкиваются с различными трудностями, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

Так, 68% опрошенных пожаловались на нехватку времени на отдых, что ухудшает физическое и психическое здоровье, а ещё столько же респондентов отметили усталость и выгорание.

Кроме того, 50% зафиксировали снижение качества проделанной работы из-за дефицита времени и энергии, а 43% испытали сложности с составлением рабочего графика.

Треть (36%) испытывают трудности с совмещением задач на разных работах, и ещё треть (33%) — проблемы в личных отношениях.

Лишь для 3% опрошенных совмещение нескольких работ не является проблемным.

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