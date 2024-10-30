Российский депутат предложил отпраздновать 10-летие долгостроя

В горсовете Новосибирска предложили отпраздновать 10-летие строительства четвертого моста через Обь.

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С такой инициативой в начале сессии выступил депутат от фракции КПРФ Александр Бурмистров, пишет издание «Прецедент».

«Сегодня у нас знаменательная дата. 29 октября 2014 года градостроительный совет мэрии Новосибирска принял за основу проект платного моста. Стартует вторая десятилетка реализации этого проекта!» — объявил депутат, предложив отметить событие. В своем заявлении он подчеркнул, что из-за долгостроя сотни тысяч горожан годами вынуждены стоять в пробках.

К возведению эстакады приступили в декабре 2017 года после заключения соглашения с Сибирской концессионной компанией. Изначально мост планировали ввести в эксплуатацию в конце 2022-го, но раз за разом сроки сдвигались. В декабре в группе компаний «Вис» объявили о сдаче объекта к концу 2024 года, но уже уже весной губернатор перенес ее на 6 декабря 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 44,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что два из пяти главных автомобильных мостов через Днепр в Киеве находятся на грани обрушения. Несмотря на аварийное состояние эксплуатация старейших в городе мостов Патона и Метро продолжается.