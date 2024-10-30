В Заполярье расширили перечень оснований для усыпления бездомных собак
Депутаты Мурманской областной думы на очередном заседании приняли законопроект, который предлагает расширить перечень оснований для усыпления бездомных собак, передает корреспондент ТАСС.
Решение было принято большинством голосов: "за" - 28 депутатов, "против" - 1, еще 1 парламентарий воздержался. Согласно законопроекту, усыплять бездомных собак будет возможно, если животное физически страдает и нежизнеспособно, проявляет признаки болезней, представляющих угрозу для человека, а также немотивированную агрессию. Планируется, что безнадзорное животное после отлова на улице будут помещать на 20 дней в пункт временного содержания. Если за это время хозяин не найдется, а собака окажется неагрессивной и здоровой, ей сделают прививки, стерилизуют и после чипирования выпустят обратно на улицу.
В правительстве Мурманской области пояснили ТАСС, что принимать решение об агрессивности того или иного животного будут уже существующие специализированные комиссии из кинологов, ветеринарных врачей и представителей подрядных организацией, занимающихся отловом. К животным планируется применять метод гуманного усыпления, процедура будет проводиться безболезненно с введением их в глубокий сон.
В Мурманской области с 2019 года от укусов бездомных собак пострадали более 2,3 тыс. человек, в том числе более 100 детей. К октябрю 2024 года аналогичные законы приняты в 10 регионах РФ.