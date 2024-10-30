МВД расширило перечень оснований для прекращения гражданства РФ

Министерство внутренних дел РФ расширило список оснований для прекращения российского гражданства. Об этом в среду, 30 октября, сообщил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в рамках своего выступления на заседании коллегии МВД.

© Вечерняя Москва

Теперь гражданство будет прекращено в случае, если не уведомить ОВД о начале работы, трудовой патент будут аннулировать. Такие меры были предприняты в связи с тем, что в этом году число недействительных документов выросло в 3,5 раза.

Также, с февраля 2025-го полиция сможет самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев. Кроме того, для нелегалов будет введен особый режим высылки и реестр контролируемых лиц.

До этого Колокольцев также сообщил, что полиция усилила контроль за законностью нахождения мигрантов на территории страны и процедурой получения сертификата о знании русского языка. Почти 7,5 тысяч мигрантов не были допущены к экзаменам по русскому языку.

Также глава МВД сообщал, что в России наблюдается сорокапроцентный рост нелегальных мигрантов.

30 октября Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон позволяющий конфисковывать имущество у лиц, занимающихся организацией нелегальной миграции. Будет изыматься то имущество, которое было получено непосредственно во время совершения преступления.