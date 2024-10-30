В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект закона, согласно которому предлагается запретить проводить богослужения и религиозные обряды в многоквартирных домах. Соответствующий документ в среду, 30 октября, был опубликован в думской базе данных.

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По словам авторов инициативы, подобные мероприятия, проводимые отдельными лицами или религиозными объединениями, сильно мешают другим людям. Кроме того, подобные сходки могут организовывать и нелегальные мигранты, что ведет к росту напряженности и уровня преступности на районном уровне, а также к риску нарушения противопожарных норм. Отмечается, что особенно много беспокойства у людей вызывает безопасность детей во дворах жилых домов, когда около них собирается большое число незнакомцев.

— Проект федерального закона... направлен на ограничение проведения публичного богослужения, религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях многоквартирных домов, — следует из текста пояснительной записки к законопроекту.

26 октября во Владимирской области запретили носить хиджабы в школах. Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев в ответ на этой заявил, что подобные ограничения являются нарушением Конституции России.