Власти Петербурга размышляют о продаже алкоголя по часам

Санкт-Петербург может последовать примеру Вологодской области и ограничить продажу алкогольной продукции, рассказал председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков Telegram-каналу SHOT.

По его словам, в настоящее время депутаты обсуждают введение новых норм продажи алкоголя.

"Также обсуждается возможность расширения зон, в которых нельзя торговать горячительным. Под них подпадают школы, садики и другие социальные учреждения", — добавил депутат.

Ржаненков отметил, что мнение экспертов и жителей Санкт-Петербурга будет учитываться при принятии решения. Власти намерены проработать вопрос к началу 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области планируют внести изменения в законодательство, согласно которым продажа алкоголя будет возможна только с 12:00 до 14:00. Как ожидается, ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года. С сентября текущего года уже действуют ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах и на их прилегающих территориях с 23:00 до 08:00. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ограничение продажи алкоголя в Вологодской области является прерогативой местных властей.