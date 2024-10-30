Хабенский дал редкий комментарий о жене, умершей 16 лет назад

Гостем нового выпуска RuTube-шоу Романа Костомарова «По душам» стал Константин Хабенский. Знаменитости поговорили о суровом ленинградском детстве актера, выборе профессии, съемках в Голливуде, а также немного о личном. Константин Юрьевич впервые за долгое время ответил на вопрос о своей бывшей жене Анастасии Федосеевой, которая скончалась от рака головного мозга в 2008 году. Актер признался, что до сих пор не справился с потерей.

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«Я не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, все равно я с этим живу... Продолжаю где-то забываться в работе своей. Я думаю, что нормальный человек с этим не справится на сто процентов. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний, и тогда он справится. А если все оставить на своих местах, то с этим живут», — поделился Константин Хабенский.

В 2013 году Константин Хабенский женился во второй раз. Избранницей звезды кино стала актриса Ольга Литвинова. В 2016 году у пары родилась дочь Александра, а в 2019-м — дочь Вера.