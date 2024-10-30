Госдума не поддержала отмену обязательной сдачи ЕГЭ

Госдума отклонила законопроект, отменяющий обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дающий право выбора между ЕГЭ и традиционными экзаменами. Такое решение принято на пленарном заседании 30 октября.

© РИА Новости / Павел Лисицын

С данной инициативой выступали депутаты от ЛДПР.

В заключении на законопроект Комитет Госдумы по просвещению отметил, что действующий порядок проведения ЕГЭ «гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах РФ».

Кроме того, этот порядок «дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта», добавили в комитете.