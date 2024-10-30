Учительницу, которая вела урок с дуршлагом на голове, отправили в отпуск

Учительницу, верующую в пастафарианство, которая вела урок с дуршлагом на голове в подмосковной школе в Химках, отправили в отпуск. Как только женщина вышла на работу после больничного, ей «сделали заманчивое предложение». Об этом в среду, 30 октября, сообщила сама учительница.

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— Вернулась (на работу — прим. «ВМ»), а после мне сделали очень заманчивое предложение — сходить в отпуск, — сказала она в беседе с журналистами 360.ru.

23 октября учительницу отстранили от рабочих обязанностей, так как она вела урок с дуршлагом на голове в школе в Химках. Она работает преподавателем русского языка. Педагог психически здорова, жалоб на качество занятий не поступало.

Однако родители попросили проверить ее еще раз. Учительницу проверяют на соответствие должности педагога. По словам родителей, в школе не хватает учителей, происходит общая текучка кадров. Педагог раньше преподавала в университете, а в этом году начала работать в школе. Она пришла в класс с дуршлагом на голове, чтобы подружиться с детьми.