В МВД поддержали ужесточение наказания для организаторов незаконной миграции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поддержал ужесточение наказания правоохранителям за организацию нелегальной миграции. Об этом он сообщил на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что еще «не изжиты факты участия сотрудников полиции» в легализации приезжих.

«Считаю очень актуальным решение законодателей многократно увеличить срок уголовного наказания за это», — подчеркнул министр.

По словам Колокольцева, число иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории России, с 2015 года уменьшилось в четыре раза.

Накануне Госдума приняла сразу несколько законопроектов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, депутаты согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Теперь за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.