Стартовал проект "Дело Достоевского" о преступлениях, повлиявших на писателя

В "Яндекс Книгах" стартовал тру-крайм сериал "Дело Достоевского" о реальных преступлениях, повлиявших на тексты писателя.

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Проект насчитывает 5 эпизодов. Они будут выходить в озвучке Саши Сулим и Леонида Каневского по одному в неделю. В честь скорого дня рождения писателя доступ предоставляется бесплатно.

Книжный сериал расскажет о реальных уголовных делах, которые рассматривались в судах во времена жизни писателя. По словам создателей, сухой исторический материал, взятый из газет и официальных документов, оформлен в формате завораживающих историй.

Авторы работы заверяют, что Достоевский читал много судебной хроники, общался с осужденными, некоторых поддерживал, так как был уверен в их невиновности (свидетельства есть в "Записках из Мертвого дома" и в "Дневнике писателя"). Он испытывал большой интерес к таким делам и использовал их в своих произведениях. Так, например, в основу сюжетной канвы "Преступления и наказания" легло реальное дело об убийстве двух женщин.

В центре внимания каждого эпизода - одно дело, в той или иной степени повлиявшее на творчество Достоевского, будь то убийство двух старух топором, систематические поджоги дворянского имения, покушение из ревности или странная смерть дворянина средних лет.

"Дело Достоевского" разработано в поддержку сериала "Кинопоиска" "Преступление и наказание". Ранее по похожей схеме в Москве стартовали показы иммерсивного спектакля.

Сегодня стало известно, что выход сериала "Преступление и наказание" перенесли на неопределенный срок.