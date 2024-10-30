Жена Ливанова опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

Жена актера Василия Ливанова Елена опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что артисту трудно разговаривать и передвигаться — он якобы жаловался на сильные боли в ногах, а одна из конечностей отнялась. Утверждалось, что ему назначили курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать.

«Нет, неправда. Кто занимаются этими бесконечными сообщениями я не знаю. Восстанавливается после болезни. 89 лет, неплохо себя чувствует», — заявила Елена Ливанова.

Напомним, что Ливанова госпитализировали с инсультом 29 сентября. СМИ сообщали, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность для жизни. 15 октября его выписали из больницы.

Около двух недель назад артист якобы вызывал скорую помощь. По информации Mash, артист жаловался на головокружение и тошноту. Врачи стабилизировали состояние легенды советского кино и настаивали на госпитализации, но он отказался и решил лечиться дома.