В Сочи зацвела "сумасшедшая роза", меняющая цвет в течение дня

В сочинском парке "Ривьера" зацвел гибискус, известный как Hibiscus mutabilis, или "сумасшедшая роза". Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

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Такое название растение получило из-за меняющихся в течение дня цветов бутона: утром - белый, в полдень - розовый, а вечером - красный.

Согласно легенде, цветок был создан как символ единства и гармонии в природе, а его непостоянство напоминает об изменчивости жизни и важности каждого момента.

Обычно гибискус изменчивый цветет летом, но в Сочи можно наблюдать цветение "сумасшедшей розы" и осенью.