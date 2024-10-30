Из России предложили высылать наркозависимых мигрантов
Эксперты Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложили сделать наркозависимость основанием для высылки мигрантов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественно-экспертный доклад СПЧ.
По задумке экспертов, медицинские учреждения будут уведомлять полицию о выявленной у мигранта наркозависимости. Получив такое уведомление, полицейские смогут выдворить иностранца из страны. Также от иностранцев, переезжающих в Россию, предлагается требовать справки из наркологического диспансера.
Кроме того, эксперты СПЧ предложили ввести в России стандарт вакцинации трудовых мигрантов и членов их семей. Предполагается, что мигранты должны будут делать прививки от «социально значимых инфекций» (не за счет бюджета).
В Госдуме ранее сообщили, что на рассмотрении депутатов находятся 25 законопроектов по контролю за миграцией. Дума уже приняла законы об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции.
Принятые законы относят преступления, связанные с организацией незаконной миграции, к тяжким и особо тяжким. Речь, в частности, идет о незаконной регистрации мигрантов и подделке документов. Также депутаты признали нелегальное нахождение в РФ отягчающим вину обстоятельством.