Патриарх Кирилл обратился к соотечественникам за рубежом

Чтобы Россия оставалась подлинно суверенной и свободной страной, нашим соотечественникам за рубежом нужно сплотиться как никогда, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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"Страна нуждается в том, чтобы мы были вместе, как, может быть, никогда за последние десятилетия. Для того, чтобы Россия оставалась подлинно суверенной, подлинно независимой, подлинно свободной страной, самоопределяющей путь своего цивилизационного развития", - сказал он, выступая на открытии Всемирного конгресса соотечественников "Вместе с Россией".

Патриарх считает, что внешние обстоятельства сегодня во многом содействуют тому, что люди, еще вчера сомневавшиеся "в необходимости соборного общего деяния", направленного на благо страны, сейчас все больше осознают личную ответственность за судьбу своей Родины.