Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось

Состояние 89-летнего актера Василия Ливанова ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Shot, после перенесенного инсульта у артиста появились серьезные проблемы с ногами и речью, а медики пытаются предотвратить паралич.

По информации канала, накануне Ливанов снова обратился к медикам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из конечностей отнялась и сейчас артист передвигается по квартире только с помощью ходунков. Кроме того, он с трудом говорит. Актеру назначили курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать. Его жена Елена в беседе с журналистами рассказала, что супруг не собирается сдаваться и сейчас у него все хорошо.

Напомним, что 29 сентября стало известно о госпитализации Ливанова. СМИ сообщали, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность для жизни. 15 октября его выписали из больницы.

Около двух недель артист вызвал скорую. По информации Mash, артист жаловался на головокружение и тошноту. Врачи стабилизировали состояние легенды советского кино и настаивали на госпитализации, но Ливанов отказался и решил лечиться дома.