Глава СПЧ заявил об отсутствии политических репрессий в России

В день памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в стране сейчас нет политических репрессий, сообщает «Интерфакс». Он назвал «санитарными» те меры, что применяются к сторонникам Запада.

«Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей», - отметил глава СПЧ.

Ранее Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».