Сообщение об уничтожении Россией экосистемы Крыма оказалось недостоверным

Распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о том, что Россия якобы разрушает экосистему Крыма, проводя военные учения, оказались недостоверными.

Ряд источников написал со ссылкой на «Крымскотатарский ресурсный центр» (признан в России нежелательной организацией), что на полуострове за девять месяцев 2024 года было проведено 99 учений, что «разрушает экосистему полуострова и является грубым нарушением международного права».

Россия, напротив, восстанавливает экосистему Крыма. В частности, республика присоединилась к всероссийской мусорной реформе. На смену полигонам, вредным для экологии, придут три современных перерабатывающих кластера. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ранее говорила, что сортировка всего потока бытовых отходов будет достигнута в Крыму в 2024 году.

«Планируем направить на реализацию этого проекта более 8 млрд рублей», — отмечала она.

В октябре на территории муниципального образования городской округ Керчь завершился важный этап по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, сообщил крымский Минстрой. Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Социально-экономического развитие Республики Крым и города Севастополя». В результате выполненных работ бывшая свалка преобразилась в холм, который теперь защищен девятью слоями защитных материалов, предотвращающих проникновение влаги в почву. Верхний слой, обладающий плодородными свойствами, засеян травами, это поможет вернуть земельному участку природную растительность.

«Рекультивация позволяет восстановить нарушенные экосистемы, очистить территории от загрязнений. Такие шаги являются частью более широкой стратегии по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов», — сказал первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.

Помимо прочего, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма активно ведутся работы по строительству трех экотехнопарков. В этом году успешно завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Старом Крыму. В дальнейшем планируется реализация проекта по рекультивации полигона ТКО в Алуште.

Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что с 2022-го по 2024 год в Крыму в рамках нацпроекта «Экология» запланировано строительство трех объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Только за 2022-й год было ликвидировано более сотни стихийных свалок, высажено более 280 гектаров лесных культур, созданы три особо охраняемые природные территории регионального значения. Также продолжается работа по расчистке русел рек.

Сообщение о том, что РФ уничтожает экосистему Крыма, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».